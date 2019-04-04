Киев, 4 апреля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Международные резервы Украины за март 2019 года выросли на $413 млн или на 2% и в настоящий момент составляют $20,633 млрд.

Украина и сумка с долларами

Соответствующую информацию обнародовал 5 апреля украинский Нацбанк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет регулятор, уровень резервов на начало апреля на 0,9% ниже показателя на начало текущего года. Таким образом, по состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта. Нацбанк Украины уточняет, что в марте в резервы поступили средства полученного правительством займа под гарантии Всемирного банка на 512 млн евро, а также средства от размещения еврооблигаций на $357,1 млн, валютных ОВГЗ на $159,8 млн и 5,4 млн евро. Кроме того, как отмечается в сообщении, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила пополнить резервы посредством покупки валюты на $162,2 млн, также выросла стоимость финансовых инструментов на $8,6 млн.

Что касается расходов — $866,5 млн из резервов было направлено на долговые платежи, включая $706,7 млн по облигациям внутреннего и внешнего госзайма и $159,8 млн долл. в адрес МВФ.

ИА REGNUM напоминает — ранее в Нацбанке Украины заявили, что в течение 2019−2020 годов международные резервы останутся примерно на уровне $19−20 млрд.

3 апреля заслуженный экономист Украины Алексей Плотников на пресс-конференции предположил, что в период политической неопределенности золотовалютные резервы страны пойдут на то, чтобы гасить внешние долги.

«Учитывая возможный приход к власти нового президента и изменения состава Верховной Рады, европейские и международные организации будут ждать, чтобы понять, какие наступят изменения… Дефолта не будет. Украина, скорее всего, договорится с кредиторами, либо возьмут взаймы новые деньги, либо будут использованы золотовалютные резервы», — добавил эксперт.