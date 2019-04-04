Киев, 4 апреля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Один из двух оставшихся кандидатов на пост президента Украины Владимир Зеленский пригласил главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко принять участие в его дебатах с Петром Порошенко в качестве ведущей.

Gov.ua Юлия Тимошенко

Об этом Зеленский сообщил 4 апреля в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Напомним, дебаты между Порошенко и Зеленским должны состояться в Киеве на стадионе.

«Чтобы избежать подкупа, провокаций, административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — заявил Зеленский в своем видеоролике.

Кандидат Зеленский дал бывшему кандидату Юлии Тимошенко 24 часа на обдумывание своего предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.