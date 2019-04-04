В Калужской области пройдут торжества к 400-летию протопопа Аввакума
Калуга, 4 апреля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В 2019 и 2020 году в Москве и Калужской области состоятся юбилейные мероприятия, посвященные 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Об этом шла речь 3 апреля на заседании организационного комитета по проведению торжеств, которое провела заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства культуры.
Обращаясь к участникам встречи, Ольга Ярилова акцентировала внимание на том, что среди мероприятий, связанных с юбилейной датой, — постановка оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова», создание документального фильма, посвященного протопопу Аввакуму, а также проведение выставок и научных конференций, установка памятных знаков, а также литературное собрание в Российской государственной библиотеке и праздничный концерт в калужском Боровске.
В октябре 2020 года в Москве и Калужской области планируется проведение Международного старообрядческого форума.
Протопоп Аввакум (1620−1682) — священник, которого староверы возвели в ранг святого, один из самых ярких противников церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Он написал «Житие протопопа Аввакума», которое стало настолько значимым произведением, что Аввакума даже называли «родоначальником русской литературы». Старообрядцы почитают протопопа Аввакума как священномученика и исповедника. Аввакум был сожжен в Пустозерске в 1682 году, а реформа стала причиной церковного раскола.