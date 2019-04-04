Калуга, 4 апреля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В 2019 и 2020 году в Москве и Калужской области состоятся юбилейные мероприятия, посвященные 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Об этом шла речь 3 апреля на заседании организационного комитета по проведению торжеств, которое провела заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства культуры.

Сергей Милорадович. Путешествие Аввакума по Сибири. 1898

Обращаясь к участникам встречи, Ольга Ярилова акцентировала внимание на том, что среди мероприятий, связанных с юбилейной датой, — постановка оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова», создание документального фильма, посвященного протопопу Аввакуму, а также проведение выставок и научных конференций, установка памятных знаков, а также литературное собрание в Российской государственной библиотеке и праздничный концерт в калужском Боровске.

В октябре 2020 года в Москве и Калужской области планируется проведение Международного старообрядческого форума.

Протопоп Аввакум (1620−1682) — священник, которого староверы возвели в ранг святого, один из самых ярких противников церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Он написал «Житие протопопа Аввакума», которое стало настолько значимым произведением, что Аввакума даже называли «родоначальником русской литературы». Старообрядцы почитают протопопа Аввакума как священномученика и исповедника. Аввакум был сожжен в Пустозерске в 1682 году, а реформа стала причиной церковного раскола.