Вашингтон, 4 апреля, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Страны-члены Североатлантического альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Чёрном море, заявил 4 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам Столтенберга, Украина и Грузия получат от Альянса информационную поддержку, а взамен предоставят свои порты для кораблей ВМС стран-членов НАТО.

Кроме того, Украине и Грузии разрешат участвовать в учениях Североатлантического альянса.

Напомним, Киев и Тбилиси постоянно заявляют о своем желании стать членами НАТО, однако Альянс предпочитает оставлять их в неопределённом статусе, используя в своих интересах и не предоставляя взамен никаких гарантий.