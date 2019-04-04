Воронеж, 4 апреля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, 30 марта впервые вставший на крыло, нуждается в доработке, так как не соответствует требованиям министерства обороны РФ.

Сергей Пугачёв Ил-112

«На доработку и перепроектирование Ил-112В уйдёт, как минимум, восемь-десять месяцев, чтобы самолёт соответствовал тактико-техническому заданию Минобороны», — цитирует «Интерфакс» свой источник. Даты реализации проекта должны быть установлены в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолет Ил-112В был разработан на замену Ан-24 и Ан-26, основным производителем выбран Воронежский авиазавод. Проект был анонсирован ещё в 2004 году, потом он был заморожен, в 2014 году — работу вновь возобновили. Сборку фюзеляжа воронежские авиастроители завершили в ноябре 2016 года. При этом дата первого полета Ил-112В неоднократно переносилась — изначально сообщалось, что на крыло первый Ил-112В должен встать в июле 2017 года. Однако впервые с аэродрома ВАСО Ил-112В поднялся лишь 30 марта 2019 года.