Реабилитационный центр откроется в Сколково в 2022 году
Москва, 4 апреля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Правительство Москвы 4 апреля подписало соглашение об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно договорённостям, ORPEA Group откроет в Сколково Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea.
«Как и в других городах Европы с растущей долей пожилого населения, повышение качества и доступности медицинской реабилитации является приоритетной задачей для московского здравоохранения», — отметил во время церемонии подписания документа мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, иностранный партнёр внесёт вклад в развитие реабилитационной индустрии, в том числе за счёт распространения технологий и обучения специалистов.
Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea разместится на площади 10 тыс. кв. м. В нём расположится стационар на 200 коек и амбулаторное отделение (дневной стационар) на 50 коек. По плану, клиника начнёт работу в 2022 году и будет принимать около 3,5 тысяч человек в год.