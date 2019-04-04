Москва, 4 апреля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Правительство Москвы 4 апреля подписало соглашение об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подписание соглашения об участии французской компании в проекте Международного медицинского кластера в Сколково

Согласно договорённостям, ORPEA Group откроет в Сколково Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Как и в других городах Европы с растущей долей пожилого населения, повышение качества и доступности медицинской реабилитации является приоритетной задачей для московского здравоохранения», — отметил во время церемонии подписания документа мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, иностранный партнёр внесёт вклад в развитие реабилитационной индустрии, в том числе за счёт распространения технологий и обучения специалистов.

Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea разместится на площади 10 тыс. кв. м. В нём расположится стационар на 200 коек и амбулаторное отделение (дневной стационар) на 50 коек. По плану, клиника начнёт работу в 2022 году и будет принимать около 3,5 тысяч человек в год.