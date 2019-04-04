Москва, 4 апреля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Георгия Данелии.

Цитата из к/ф «Кин-дза-дза!». реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Мама, мама, что я буду делать?

«Выражаю искренние соболезнования родным, коллегам и поклонникам Георгия Николаевича Данелии», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Фильмы выдающегося режиссера и сценариста горячо любимы миллионами зрителей разных поколений: «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!» и ставший культовым — «Я шагаю по Москве», отметил парламентарий.

«Их отличают тонкий юмор, глубокая сатира и лиризм. Одновременно побуждая смеяться и задумываться, они пробуждают чувства сопереживания. Светлая память Георгию Николаевичу», — заключил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, великий режиссер Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни.