Донецк, 4 апреля, 2019, 18:32 — ИА Регнум. За последние 12 месяцев в Донбассе не менее 70 человек погибли или получили ранения в результате подрыва на минах. Об этом сегодня, 4 апреля. сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ИА Красная Весна Взрыв

В ОБСЕ подчеркнули, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют непосредственную угрозу для гражданского населения в Донбассе. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтверждает, что за последние 12 месяцев, по меньшей мере 70 человек погибли или получили ранения в результате подрыва мин и снарядов, в том числе 18 детей.

Кроме того, мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют собой препятствие для восстановления региона и свободного передвижения людей.

Напомним, что постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ фиксирует установление новых минных заграждений в Донбассе.