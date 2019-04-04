Евпатория, Крым, 4 апреля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили второе уголовное дело, об этом стало известно 4 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

«В настоящее время возбуждено ещё одно уголовное дело — по другому эпизоду», — заявил 4 апреля журналистам представитель прокуратуры в Киевском райсуде Симферополя, где рассматривается вопрос о мере пресечения для чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий. По предварительным данным, в деле фигурирует более 60 эпизодов противоправной деятельности мэра города.

Об этом: ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело