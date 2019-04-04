Мурманск, 4 апреля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис отменил закупку новых автомобилей правительством региона и поручил направить сэкономленные средства на приобретение оборудования и лекарственных средств для Кандалакшской районной больницы. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ облправительства.

Официальный сайт правительства Мурманской области Вместо джипов – лекарства: глава Заполярья скорректировал планы чиновников

В своём «Инстаграме» Чибис объяснил, почему принял такое решение: «Районная больница в Кандалакше находится в плачевном состоянии. Нужны системные меры, которыми займется новый министр здравоохранения. Но уже сейчас поручил выделить больнице дополнительные средства — мои коллеги собирались купить в администрацию два джипа, так вот пусть эти деньги пойдут на дело».

В Кандалакшскую районную больницу Андрей Чибис приехал по совету самих жителей, которые обратились к нему в социальных сетях с жалобами на отсутствие лекарственных средств, нехватку специалистов и очереди к врачам.

Чибис также напомнил, что в ближайшее время определится с кандидатурой нового министра здравоохранения региона, перед которым будет поставлена задача системного решения проблемы в районных больницах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин ушёл в отставку после посещения Андреем Чибисом филиала городской поликлиники №2 и Мурманской медсанчасти.

«Впечатления неизгладимые: шесть часов ожидания, если тебя привезли на скорой; назначили время приема, а врач в это время не работает; получить талончик к специалисту сложнее, чем выиграть билет на ЧМ по футболу. При этом самоотверженные врачи стараются помочь, есть цифровые сервисы, телемедицина», — поделился впечатлениями врио губернатора.

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области 21 марта. До этого Чибис занимал пост замминистра строительства и ЖКХ РФ.