Малоярославец, Калужская область, 4 апреля, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В Калужской области 28-летний житель села Детчино Малоярославецкого района приговором суда с участием присяжных заседателей осужден на 14 лет лишения свободы. Об этом 4 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Артем Плаксин.

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22 августа 2018 года осуждённый распивал спиртное возле подъезда своего дома с компанией знакомых. Между мужчинами произошел конфликт, а затем вспыхнула драка.

«По делу следствием было опрошено около 10 очевидцев, но никто не смог пояснить причину конфликта. В ходе драки осуждённый наносил ножом колото-резаные ранения. В результате его действий пострадали четыре человека: один из них скончался, здоровью другого мужчины причинен тяжкий вред (задеты внутренние органы), еще два человека получили легкие ранения», — сказал Артем Плаксин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Калужской области за убийство к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима приговорён судом житель города Сосенский. По версии следствия, двое мужчин поссорились в интернете. Далее в продолжения конфликта мужчина встретился со своим оппонентом из соцсети и его 26-летним братом рядом с автомойкой в Сосенском и, действуя умышленно, выстрелил в 26-летнего потерпевшего. В тот же день молодой человек скончался в больнице.