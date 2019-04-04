Вашингтон, 4 апреля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) исследовал уровень коррупции в мире, 4 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В новом исследовании МВФ основной акцент сделан на зависимости коррупции в странах мира от величины доходов и развития институтов гражданского общества.

«Мы ожидали, что (низкий уровень коррупции) будет сочетаться с хорошими финансовыми результатами, но нас удивило, что он намного сильнее в странах, где есть свободная пресса и гражданское общество», — сообщил журналистам представитель МВФ Паоло Мауро.

В новом отчете МВФ заявляется, что коррупция «стоит» миру около $1 трлн в год. Однако это цифра, основанная только на оценке потерянных налогов.

Согласно более ранним исследованиям МВФ, на одних только взятках государства мира ежегодно теряют от $1,5 трлн до $2 трлн.

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