Москва, 4 апреля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект, ограничивающий для СМИ съемку на избирательных участках, внес в Госдуму экс-уполномоченный по правам человека, член Совфеда Владимир Лукин, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля. Предполагается, что съемка будет производиться с уведомления членов комиссии.

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«Фото‑ и (или) видеосъемка может производиться только с того места, которое определено председателем участковой избирательной комиссии», — предлагается прописать в законодательстве о выборах.

Сейчас представители СМИ должны учитывать, что фото‑ и видеосъемка «не должна создавать препятствий в работе соответствующей комиссии, не должна нарушать конфиденциальность персональных данных, а также положения законодательства Российской Федерации, устанавливающие ограничения доступа к информации».

Лукин обратил внимание на то, что правоприменительная практика на региональном уровне свидетельствует об отсутствие единого подхода к ведению в помещении для голосования фото и (или) видеосъемки вышеназванными субъектами избирательного процесса.

«В ряде субъектов РФ (Саратовская, Костромская области) законодательство предусматривает право лиц, имеющих право присутствовать при голосовании и подсчете голосов избирателей, на неограниченное ведение фото‑ и (или) видеосъемки. Однако существуют многочисленные примеры, когда действия по ведению в помещении для голосования фото‑ и (или) видеосъемки оцениваются избирательными комиссиями как вмешательство в их законную деятельность, с привлечением граждан к административной ответственности», — указал сенатор.