Матч «Урал» — «Арсенал» в Екатеринбурге: фоторепортаж
Екатеринбург, 4 апреля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 3 апреля встретились команды клубов «Урал» и «Арсенал» (Тула). Матч в полуфинале Кубка России прошёл на центральном стадионе, также известном как «Екатеринбург-Арена».
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Урал» открывает счёт, Андрей Панюков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики футбольного клуба «Урал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики тульского «Арсенала»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики ФК «Урал»
Матч окончился победой «Урала». Единственный гол забил Андрей Панюков.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба на границе поля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Парфенов, главный тренер ФК «Урал»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кангва
Алексей Колчин ИА REGNUM
Эрик Бикфалви