Екатеринбург, 4 апреля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 3 апреля встретились команды клубов «Урал» и «Арсенал» (Тула). Матч в полуфинале Кубка России прошёл на центральном стадионе, также известном как «Екатеринбург-Арена».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» открывает счёт, Андрей Панюков

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики футбольного клуба «Урал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики тульского «Арсенала»

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики ФК «Урал»

Матч окончился победой «Урала». Единственный гол забил Андрей Панюков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Борьба на границе поля

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Парфенов, главный тренер ФК «Урал»

Алексей Колчин ИА REGNUM Кангва