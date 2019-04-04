Москва, 4 апреля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский хотел сорвать дебаты с действующим президентом Украины Петром Порошенко, пригласив того провести дебаты на стадионе, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 4 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский хочет дебаты сорвать. Он думал, что Порошенко на стадион не пойдёт. Пошёл, — сказал Платошкин. — Но самое главное от Зеленского Порошенко уже знает. Зеленский — единственный кандидат, который сказал, что, «в случае проигрыша во втором туре, я людей на улицы выводить не буду». Чего Порошенко и нужно. Зеленский — это гигантская обманка, который ведёт предвыборную кампанию для проформы. Вышла бы Тимошенко или кто-то другой — драка была бы зверская».

Кроме того, Платошкин предположил, что украинские националисты, скорее всего, устроят побоище на стадионе во время предстоящих дебатов.

«Не будет на стадионе — устроят где-нибудь ещё! — сказал он. — Порошенко нужна какая-то гигантская провокация. С человеческими жизнями. Чтобы эти выборы сорвать. А националисты курируются СБУ, а СБУ курируется Порошенко. И они понимают, что если придёт какой-то другой человек, то они не уверены, что их продолжат курировать и они будут получать финансирование. Порошенко для них работодатель, и они сделают всё, чтобы он победил».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Зеленский потребовал организовать дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве и, более того, вместе пройти медицинскую экспертизу, которая должна будет доказать гражданам страны, что среди них «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Позже, 4 апреля, спикер избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что 5 апреля в 9:00 возле медицинского пункта стадиона «Олимпийский» президент Пётр Порошенко будет ожидать шоумена Владимира Зеленского для сдачи анализов на предмет употребления наркотиков и алкоголя.