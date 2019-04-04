Ярославль, 4 апреля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор 58-летней уроженке Литовской Республики, имеющей гражданство России и Литвы. Представляясь целительницей, она получила крупную сумму денег от жительницы Ярославля, сообщает сайт Генеральной прокуратуры России.

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События происходили еще в 2003 году, когда 17-летняя дочь потерпевшей упала в школе в обморок. Мошенница была знакома с семьей. Она сказала, что владеет экстрасенсорными способностями, а причиной обморока является онкологическое заболевание. Лжеэкстрасенс запретила матери обращаться за медицинской помощью.

«Следуя указаниям «целительницы», мать и дочь систематически употребляли жидкость, похожую на воду, с которой якобы был проведен определенный обряд. Мать приобрела у мошенницы 2 «целебных» амулета стоимостью 5000 долларов США, а также перевела ей денежные средства в сумме свыше 1,5 миллионов рублей. В действительности какого-либо заболевания у девушки не было», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Вскоре мать поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. Лжеэкстрасенс сбежала в Литву и с 2006 года находилась в международном розыске.

В 2017 году ее задержали в Польше при попытке пересечь государственную границу, затем женщина была экстрадирована в Россию. Суд в Ярославле признал «целительницу» виновной в мошенничестве и приговорил к 5 годам 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.