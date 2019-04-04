Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 4 апреля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. На Ямале в здании молельного дома мусульманской религиозной организации «Ихсан», расположенном в микрорайоне Коротчаево города Нового Уренгоя, обнаружена запрещённая литература. По решению суда руководитель организации оштрафован на четыре тысячи рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Брошюра «380 больших грехов» автора Ибн Хаджара аль-Хайтами (материал, который запрещён в РФ) решением Первомайского районного суда города Владивостока признана экстремистской и внесена в Федеральный список экстремистских материалов под № 2841. Данная литература была обнаружена 23 марта 2019 года в здании молельного дома мусульманской религиозной организации «Ихсан» города Нового Уренгоя.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включённых в опубликованный федеральный список экстремистских материалов»). Руководитель организации решением суда оштрафован.

Муфтий Духовного управления мусульман Ямала Хайдар-хазрат Хафизов сообщил ИА «Север-Пресс», что имам мечети в Коротчаево наказан, расстроен и подавлен.

«Сегодня, 4 апреля, мною подписан приказ о еженедельной ревизии литературы на наличие экстремистских материалов с составлением актов проверки во всех мечетях ЯНАО. Мы проводим такие проверки на постоянной основе, но уследить за распространением литературы стало очень сложно. На сегодня список экстремистских материалов перешагнул за три тысячи наименований, и этот список продолжает пополняться еженедельно. Легче всего решить вопрос таким образом, чтобы в мечетях кроме Корана не было никакой другой литературы», — заявил Хайдар-хазрат Хафизов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новом Уренгое ждёт суда молодой человек, не сообщивший о вербовке жителей города в боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Весной 2018 года в этом ямальском городе сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали 20 участников «спящей» террористической ячейки. В результате мероприятия было изъято большое количество экстремистской литературы, видеоматериалы и средства связи с координаторами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанные готовили серию терактов в городах России, в том числе и в Москве.