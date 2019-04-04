Москва, 4 апреля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. В Новой Москве построят две новые дороги к посёлку Московский, сообщил 4 апреля мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

«В этом году начнем строить сразу две дороги из Московского. Трассу до будущей станции «Филатов Луг», которая сократит путь к московскому метро до 5 минут. И дополнительный выезд на Киевское шоссе, который позволит местным водителям выезжать из города на магистраль за минуту», — сообщил мэр.

Отметим, что посёлок Московский — одна из растущих точек Новой Москвы. В настоящее время населённый пункт испытывает транспортные сложности.