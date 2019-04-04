Санкт-Петербург, 4 апреля, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Петербургские градозащитники обвинили чиновников городского Комитета по охране памятников (КГИОП) в недостаточном профессионализме после того, как те не увидели нарушений в процессе сноса исторических Семеновских казарм в центре Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Градозащитники Петербурга Снос казарм Семеновского полка

КГИОПу пришлось отправить специалистов на Звенигородскую улицу, 7, где расположены казармы лейб-гвардии Семеновского полка, после того как обеспокоенные горожане сообщили о незаконном демонтаже. С помощью тяжелой техники снесли дворовую стену казарм.

«Демонтаж произведён крайне непрофессионально, с нарушением заключения КГИОП по границам демонтируемой части и вопреки требованиям градозащитников и деятелей культуры, обращавшихся год назад к министру культуры с открытым письмом о сохранении исторического здания», — рассказали активисты.

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Представители КГИОП провели мероприятия «по систематическому контролю», как выразились чиновники. Они утверждают, что демонтаж отдельных частей здания проходит в соответствии с проектом, получившим положительное заключение КГИОП в декабре 2018 года, и он соответствует требованиям режима зон охраны.

Смольный указывает, что разбираются только аварийные конструкции фундамента и стен дворового фасада, а архитектурное решение будет восстановлено.

Но градозащитники считают, что специалисты КГИОП в лучшем случае ошибаются, когда говорят, что снос проходит в соответствии с проектом.

«Очевидно, что это не так», — заявляют активисты. По их мнению, согласованная схема границ демонтажа доказывает, что снос произведён с нарушениями.

«Торцевые стены здания могли быть демонтированы не более чем на одну треть с каждой стороны, а на две трети должны быть сохранены. На схеме зона демонтажа выделена красным. Однако на фотографиях строительной площадки после сноса отчётливо видно, что от стены, ближайшей к ул. Марата, осталось не более трети. Таким образом, профессионализм представителей КГИОП, выходивших на площадку с проверкой, оставляет, к сожалению, желать лучшего», — добавляют градозащитники.

Напомним, разбор казарм нужен, чтобы построить там новую сцену Малого драматического театра — Театра Европы. Было решено сохранить лицевую стену и часть торцевых с разборкой и последующим воссозданием дворового фасада, примыкающего к зданию новой сцены театра.

Казарма лейб-гвардии Семеновского и Егерского полка была построена в первой четверти ХIХ века, второй этаж надстроен по проекту Колянковского в 1883 и 1887 годах. С начала ХX века там находился Гвардейский полевой жандармский эскадрон, в конце 1970-х годов — Школа высшего спортивного мастерства по конному спорту. В 1990-е здание использовалось под общежитие, которое расселили только после 2010 года. В 2015 году кровля здания частично обрушилась из-за пожара.