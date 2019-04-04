Рим, 4 апреля, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Глава МВД Италии Маттео Сальвини проинформировал своих коллег из других стран «большой семерки» о ситуации в Ливии, которая «вызывает беспокойство», сообщил Сальвини журналистам в четверг, 4 апреля, передает информагентство ANSA.

Беженцы

Беспокойство министра вызывает в том числе ситуация с трафиком нелегальных мигрантов и работа «сетей их доставки» в Евросоюз. Министр предложил коллегам принять общее решение по данному вопросу.

Как сообщалось ранее, риск эскалации насилия в Ливии возник после того, как главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Халифа Хафтар вошел в город Гарьян, расположенный в 50 км от столицы Триполи. В ответ на угрозу со стороны военных президентский совет в Триполи объявил о мобилизации.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Генсек ООН выразил озабоченность по поводу эскалации конфликта в Ливии