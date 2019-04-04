Ярославль, 4 апреля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Администрация центральных районов Ярославля не дала разрешения на митинги против объединения Волковского театра и Александринки ни у самого театра, ни в непосредственной близости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделениях КПРФ и «ПАРНАСа».

Wikimedia.com Памятник Федору Волкову в Ярославле

Коммунисты написали заявку на митинг 12 апреля у памятника Волкову.

«В администрации района мне сообщили, что в это время заявку на мероприятие в этом месте раньше нас прислал департамент городского хозяйства. Нам предложили площадь Мира. Мы не собираемся соглашаться на это предложение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заявитель, депутат муниципалитета от КПРФ Евгения Овод.

Активисты «ПАРНАСа» хотели митинговать на площади Волкова, Советской или Юности.

«Нам предложили сквер около госпиталя ветеранов, напротив кладбища. Думаем, это намек. Удивительно, что все ярославские чиновники, от уборщицы мэрии до губернатора на словах против объединения театров, а на деле выходит, что за. Людям не дают выразить свою гражданскую позицию по поводу странного решения минкульта», — сказал корреспонденту ИА REGNUM зампредседателя «ПАРНАСа», бывший депутат ярославской облдумы Василий Цепенда.

По словам Цепенды причиной отказа стало то, что заявители не указали точное место проведения митинга.

Представители «ПАРНАСа» склоняются к тому, чтобы прийти на акцию коммунистов к памятнику Волкова 12 апреля. Коммунисты обещают, что проведут мероприятие без знамен и политических лозунгов. Стоит отметить, что ранее две партии в Ярославле были абсолютными антагонистами.