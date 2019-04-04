Симферополь, 4 апреля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Крыму можно заводить уголовное дело и освещать его «в прямом эфире» фактически на любого главу администрации, но кроме Евпатории этого нигде не происходит. Об этом 4 апреля на своей странице в Facebook написал крымский правозащитник Александр Талипов, комментируя уголовное дело в отношении мэра курортного города Андрея Филонова.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Закат

«Думаю пора высказаться по Евпатории. Более 30 миллионов ущерба по земле, вопрос: как и кто его рассчитал, какое-то специализированное предприятие? На основании чего и каких методик? Участки разве в собственность передали? Кто делал официальные экспертизы стоимости участков под один ВРИ и под другой ВРИ со сравнением стоимости? Тут прямая аналогия с делом Ростенко, думаю, следствие разберётся, а суд примет решение на основании предоставленных фактов», — отметил Талипов.

Он также обратил внимание, что первый раз в современном Крыму действия ФСБ фиксировали в 06:30 утра какие-либо журналисты, которые не случайно оказались на месте события.

«Получается, ФСБ уведомила некоторых журналистов, о том, что в 6:30 у администрации будут мероприятия? Журналисты, скучая, запечатлели движение техники, колыхание флагов на администрации и сотрудников ФСБ, которые заходили в здание. Также это первый раз, когда в 8 утра уже была официальная информация об уголовном деле. И это первый раз, когда вывалили количество обысков и эпизодов, а федеральные каналы без решения суда моментально объявили виновным человека. Для сравнения, администрацию Судака кошмарят уже месяц и ни одного официального факта», — добавил правозащитник.

«Как вывод, на любого главу администрации в Крыму можно одновременно провести сотню обысков, одновременно можно найти сотню эпизодов, но такое желание крымской власти оперативно осветить ситуацию вы более нигде не найдете, как и не увидите более ни одного такого мероприятия по Крыму, как бы не хотели этого активисты в Саках, Ялте, Алуште, Керчи, Джанкое, Армянске и т. д.», — написал Талипов.

По его информации, неделю назад Филонову поступило предложение из Москвы о повышении.

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий. Экс-мэра Ялты Андрея Ростенко арестовали в Москве 22 мая 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Басманный суд Москвы избрал для бывшего чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позже он был отпущен под домашний арест. Глава РК Сергей Аксёнов заявил о заказном характере дела, отметив, что оно направлено против него в том числе.

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