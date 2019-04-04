Москва, 4 апреля, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Четыре крупнейших российских государственных банка должны выводить все свои активы из долларовой зоны быстро и не считаясь с потерями, уверен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя внесение в Конгресс США законопроекта о санкциях США против двух (или более) из четырёх крупнейших российских банков.

Доллар

«Понятно, что перекладываться в британский фунт стерлингов не стоит, потому что он может обесцениться в связи с неопределённостью ситуации вокруг Brexit, — сказал Делягин. — Можно перекладываться в евро, можно в швейцарский франк, а можно в юань».

Кроме того, он обратил внимание, что российские банки существенны не только для России.

«Они являются пусть и не очень крупными, но заметными игроками в мире, — сказал Делягин. — Они обслуживают наши экспортные потоки, у них много каких связей с Западом. И когда США начнут обрубать эти связи, объясняя европейцам, что нельзя, чтобы эти банки имели доллары на территории Европы, это для европейцев будет демонстрацией того, что американцы начинают разрушать единое финансовое пространство. Это сильная дискредитация США. Европейский бизнес не будет уходить из США, но европейцы осознают, что решения, принимаемые американцами, гибельны для Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрия Землякова, если Конгресс США введёт санкции против активов крупнейших российских банков, то на внутренней системе платежей это серьёзно не скажется. Однако это может быть серьёзным затруднением деятельности российских банков на внешней арене.

«Но, грубо говоря, [российские банки] могут свои операции формально оформлять как операции каких-то других банков, с которыми есть договорные отношения, — объяснил экономист. — Наши банки могут держать свои счета в других банках и вести отношения с третьими лицами через эти счета. Иными словами, система перенастроится».