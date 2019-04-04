Москва, 4 апреля, 2019, 17:44 — ИА Регнум. 4 апреля культовый российский писатель Захар Прилепин представил в ТАСС новую книгу «Некоторые не попадут в ад». Эта книга стала итогом 25-дневного пребывания литератора в боевом батальоне на Донбассе. Прилепин подчеркнул, что все события, как и люди, подлинные, и все названы своими реальными фамилиями. «Об этом нельзя было смолчать», — цитирует писателя агентство. По его словам, уже несколько режиссеров обратились с просьбой об экранизации произведения. В планах автора также написание сборника донбасских рассказов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Захар Прилепин лауреат премии правительства РФ в области культуры, а также литературных премий «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер», «Большая книга» и других.