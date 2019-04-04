Архангельск, 4 апреля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Для того, чтобы развязать клубок проблем Архангельской области необходимо заняться развитием альтернативной энергетики. Об этом в беcеде с корреспондентом ИА REGNUM заявил проектный менеджер, бывший чиновник Павел Меньшуткин.

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«Основная проблема для области на сегодня — это дорогая энергия. Стратегической ниточкой для региона могло бы стать строительство Мезенской приливной электростанции. Этот проект мог бы решить проблемы не только нашей области, но и соседей: НАО, Коми, Карелии, Вологодской и Ленинградской областей, — сказал Меньшуткин. — Основное возражение, которое я услышал после того, как впервые озвучил эту идею: а куда мы денем такую прорву электроэнергии? У нас ведь нет энергоемких производств!!! Ответ на это возражение простой: а кто мешает одновременно со строительством ПЭС вести переговоры со стратегическими инвесторами? С российскими инвесторами вообще никто не мешает. И деньги у них есть».

По его словам, ни создание научного центра, ни выделение особой экономической зоны — не могут быть опорными точками для развития региона в данный период.

«Я не понимаю, зачем создавать очередную особую экономическую зону. Сделайте энергию дешевой и в Архангельской области автоматические возникнет особая экономическая зона, — отметил эксперт. — Не верю, что Архангельск может стать научным центром в ближайшее время. Надо, конечно, прилагать все усилия к этому, но серьезная наука — это определенная культура. И в первую очередь, культура невранья. К сожалению, и в образовании, и в политике, и в экономике сегодня слишком много откровенной лжи. Отсюда не работают механизмы, основанные на репутации. А без культуры репутации серьезная наука не может развиваться».

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