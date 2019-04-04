Волгоград, 4 апреля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Второй всероссийский фестиваль хореографического искусства «Танец без границ» для детей ограниченными возможностями здоровья открылся в Волгограде 4 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено отделом информации управления пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Выступление участников фестиваля

В общей сложности фестиваль объединил более 180 участников — 17 коллективов из 11 российских регионов, а также из ДНР. В числе участников, представляющих Волгоградскую область, — ансамбль «Аленький цветочек», в котором занимаются дети с нарушением слуха. За 24 года работы коллектив стал большой семьей. Его выпускники нередко возвращаются в качестве педагогов-хореографов.

Как рассказал заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области Алексей Завражин, фестиваль стал возможен именно благодаря работе творческого коллектива «Аленький цветочек».

«В регионе уделяется большое внимание социальной поддержке инвалидов, особенно семьям, воспитывающим особенных деток. Реабилитационные услуги оказываются в комплексе, в части и образовательных, и социально-педагогических. Подобные мероприятия имеют очень большой резонанс. Именно опыт нашего творческого коллектива, который при некоммерческой организации «Аленький цветочек» существует и уже воспитал не одно поколение талантливых ребят, стал ярким примером для других регионов», — отметил Завражин.

Президент межрегиональной общественной организации детей-инвалидов «Аленький цветочек» Вера Корчагина рассказала, что нынешний фестиваль — уже второй по счету.

«В прошлом году фестиваль проводили в первый раз, и это был эксперимент, потому что творческое направление танцев среди глухих пока не совсем развито, и очень мало танцевальных коллективов. В прошлом году мы попробовали. И вот — результат: в прошлом году у нас на фестивале было 68 человек, а в этом — 185», — рассказала Вера Корчагина.

Стимулом к появлению фестиваля стал и сам факт существования «Аленького цветочка»: коллектив нередко выезжает на гастроли, и вызывает большой интерес со стороны руководителей специализированных школ-интернатов.

«Они видят выступление наших детей, и для них это очень хороший стимул тоже организовать у себя в школе танцевальный коллектив», — говорит Вера Корчагина.

Для самих детей — это не просто увлечение, это способ развиваться, социализироваться: глухие дети при выездах на фестивали, мероприятия спокойно общаются со своими слышащими ровесниками и не испытывают никаких неудобств.

«К нам часто приходят дети, про которых говорят, что они необучаемы. Да, это долгий процесс, напряженный — но постепенно мы видим, как ребенок меняется», — рассказала Корчагина.

Екатерина Морозова уже девятый год руководит танцевальным коллективом глухих детей «Аленький цветочек». Когда-то она сама танцевала в ансамбле, а потом поняла, что уйти от детей не в силах. Сегодня ее в коллективе — 82 человека. Работа с глухими детьми, рассказала Екатерина Морозова, такая же, как и со слышащими: разминка, работа у станка, отработка новых движений

«Мы работаем под счет, а когда ставим номер, я всегда говорю, о чем номер, чтобы дети прочувствовали, вникли в смысл, до мелочей разжевываю, не только набор движений, но и чтобы они могли эмоционально прочувствовать», — делится секретами профессии Екатерина Морозова.

«Мне кажется, главное в этой работе — просто любить детей, любить свое дело. Да, бывает иногда сложно, устаешь, падаешь духом, но после выступления от улыбок детей возрождаешься, как Феникс», — говорит хореограф.

В числе участников коллектива — 31-летняя Юлия Банько, которая пришла в ансамбль в 12 лет, и ее дочь 13-летняя Надя, а уже скоро в ансамбль готовятся прийти младшие братья Нади.

«Я увидела взрослую группу танцующих, и попросилась: а можно к вам прийти? И меня взяли с 12 лет в эту семью танцевальную, и до выпуска и даже после выпуска приезжала в школу, танцевала. Родила троих детей. Старшая дочь Надя тоже танцует», — рассказала Юлия Банько.

Отметим, сегодня в Волгоградской области по адаптированным общеобразовательным программам для детей с особенностями здоровья занимаются более 3,5 тыс. человек. В регионе действует система инклюзивного и дистанционного образования — помощь оказывают десять ресурсных центров, в том числе семь учреждений инклюзивного образования по различным типам ограничений. Работают консультационно-методические службы. Региональные программы, среди которых проект, направленный на помощь родителям детей с инвалидностью, неоднократно становились победителями конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.