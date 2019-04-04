Москва, 4 апреля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф производит впечатление более проамериканского человека, чем президент США Дональда Трамп, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законопроект о санкциях в отношении двух из четырёх крупнейших российских банков, внесённый в Конгресс США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

«Я не думаю, что Сбербанк попадёт под санкции, по двум причинам, — сказал Делягин. — Во-первых, он возглавляется господином Грефом, который производит впечатление более проамериканского человека, чем господин Трамп. И во-вторых, Сбербанк на очень большую часть принадлежит иностранцам. Более чем на треть, по-моему, и в основном это американцы и англичане. То есть, вводя санкции против Сбербанка, американцы вводят санкции против себя самих. Это глупость».

При этом экономист предположил, что, скорее всего, под санкциями окажется ВТБ и либо Газпромбанк, либо Россельхозбанк.

«Газпромбанк может оказаться под ударом, потому что его название ассоциируется с Газпромом, и американские законодатели не имеют представления о том, что он к Газпрому отношения не имеет очень давно, — сказал Делягин. — А Россельсхозбанк — потому что его возглавляет сын Патрушева, и соответственно здесь возникает тема с «проклятой гэбнёй». Но нужно понимать, что Газпромбанк содержит медиа-империю, в которую входит «Эхо Москвы». То есть, грубо говоря, Газпромбанк — это государственная структура, которая финансирует антироссийскую и проамериканскую пропаганду. То есть введение санкций против Газпромбанка означает, что США высекут свою обслугу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сенаторы Крис Ван Холлен (Демократическая партия) и Марко Рубио (Республиканская партия) внесли на рассмотрение своих коллег в Конгресс США проект закона о новых антироссийских санкциях, предусматривающих блокировку активов крупнейших банков России вроде Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанка.