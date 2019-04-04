Грозный, 4 апреля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Снос домов в родном селе Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) — дань урбанизации. Населенный пункт благоустроят, разобьют в нём парк, а владельцам домов, которые попали под снос, будет выплачена компенсация.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Поберегись!

Так объяснил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров ситуацию с выселением нескольких десятков семей из центра родового села главы Чечни, пишет РБК. Чиновник привел в пример мировую практику архитектурных изменений, которые были произведены в целях реализации масштабных проектов, назвав в том числе парки аттракционов — так называемые Диснейленды.

По его словам, чтобы построить их, в частности, в Бостоне и Нью-Йорке были демонтированы и перенесены в другие места «сотни, тысячи домов». Ту же практику, отметил Умаров, применили в Курчалоевском районе Чечни.

«У меня возник вопрос: а что, родовое село Рамзана Кадырова не имеет права иметь парковую зону, не имеет права на зеленые насаждения? — цитирует министра РБК. — Чем Центарой не Нью-Йорк?»

Напомним, ранее жители села Центарой (Хоси-Юрт) сообщили о том, что в населенном пункте происходит выселение нескольких семей из частных домов. Якобы на месте, где располагаются подворья, будет разбит парк. На самостоятельное проведение демонтажа зданий хозяевам дали две недели, пишет «Кавказский узел».