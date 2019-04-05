Тбилиси, 5 апреля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Схема затыкания дыр в бюджете, которая стала привычной для постсоветской Грузии, повторяется независимо от того, какая партия и какой правитель находятся у власти. Почему залезание в карман рядовых граждан так и остается обыденной практикой грузинского правительства, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

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И при Эдуарде Шеварнадзе, и при Михаиле Саакашвили население Грузии рассматривалось ее правительствами как закрома, из которых не грех и зачерпнуть, если того потребует ситуация. А ситуация требовала такого целебного действия почти постоянно. Президент Саакашвили даже попытался выйти из порочного круга с помощью особой теоретической базы, объясняющей, почему страна вот-вот начнет получать крупные доходы. Но теория не совпала с реальностью и усилия Саакашвили и его команды не дали ощутимых для большинства населения результатов.

Партия «Грузинская мечта», принявшая руководство страной снова пришла на волне надежд, что теперь ситуация изменится, ведь именно улучшение материального положения простых граждан обещал лидер этой партии Бидзина Иванишвили. Но, судя по новым веяниям в налоговой сфере Грузии, все опять возвращается на круги своя. А значит, Грузию ожидает новый цикл протестов под девизом перемен к лучшему, если, конечно, «Грузинская мечта» не начнет в ускоренном темпе выполнять свои предвыборные обещания.

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