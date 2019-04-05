Киев, 5 апреля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Западные партнеры Украины не позволят тем, кто голосовал на президентских выборах за Владимира Зеленского, растерять страну, — такое мнение ходит в кругах активистов Евромайдана. Что говорят о результате Петра Порошенко, значительно отставшего от своего конкурента Зеленского, украинские провластные персоны, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Не голосовавшие за Зеленского подверглись привычным для постмайданной Украины оскорблениям с нацистским душком, услышав в своей адрес весь спектр обвинений, вплоть до того, что уровень мышления у них — как у аквариумных рыбок, а кандидат их — просто овощ. Обливание грязью политических оппонентов дошло до криминальных предложений, причем такие высказывания слышатся не только от активистов-майданщиков и «блогеров». Так, по мнению политолога Тараса Березовца, электорат Зеленского — вообще не граждане, а журналист Айдер Муджабаев предложил жителей тех областей, где предпочли Зеленского, вообще расстреливать, потому что они предатели. И, например, на Волыни многие имеют подобные настроения, где и простое население, и политики с чиновниками крыли голосовавших не за Порошенко, на чем свет стоит, оправдывая его результат тем, что за него, в основном, голосуют люди необразованные, умственно неполноценные.

Страсти перед вторым туром нешуточные, и удастся ли Зеленскому вновь обойти Порошенко — самый обсуждаемый сейчас вопрос. Кстати, самого Порошенко его результат обрадовал: выходит в финал он отметил победным размахиванием руками. Опросы пока прогнозируют победу комика, но гарантий нет, да и Порошенко наработал опыт публичных выступлений, в отличие от своего оппонента, у которого, пока он исполнял роль президента, всегда наготове был заранее написанный сценарий — в котором предусмотрены все повороты. А что же в жизни?

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