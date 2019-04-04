Санкт-Петербург, 4 апреля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал ГУП «Пассажиравтотранс» (оператор социальных автобусных маршрутов и автовокзала в Петербурге) в споре с петербургским управлением Федеральной антимонопольной службы. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 апреля на предприятии.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

«Пассажиравтотранс» заключил новые договоры на вокзальное обслуживание согласно требованиям федерального закона № 220-ФЗ на единых для всех перевозчиков условиях. Антимонопольный орган посчитал, что якобы невыгодные условия были перевозчикам навязаны. В августе 2018 года «Пассажиравтотранс» выиграл дело в арбитраже. УФАС дважды обжаловало это решение, однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону ГУПа.

Заметим, это далеко не первый этап борьбы петербургских антимонопольщиков с «Пассажиравтотрансом». Так, ранее УФАС заметил, что ГУП «злоупотребляет доминирующим положением», когда берет с перевозчиков деньги за услуги по продаже билетов в кассах автовокзала на Обводном канале. ГУП взимает свою долю в размере нескольких процентов от стоимости билета. Выходит, что, чем длиннее маршрут и дороже билет, тем больше перевозчик платит за услуги кассиров.

Однако, как выяснил антимонопольный орган, такой подход не отражает реальные затраты ГУПа на оказание этих услуг. В этом УФАС усмотрело нарушение закона о защите конкуренции и выдало «Пассажиравтотрансу» предписание об установке единых и экономически обоснованных тарифов, равных для всех и не зависящих от дальности маршрута.

Предприятие попыталось оспорить решение антимонопольщиков в суде. В январе 2018 года 13-й арбитражный апелляционный суд встал на сторону УФАС.

Добавим, сегодня отправления с автовокзала осуществляют более 70 компаний-перевозчиков. По итогам 2018 года терминал обслужил более 900 тыс. пассажиров.