Санкт-Петербург, 4 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В январе-марте 2019 года в Ленинградской области введено в эксплуатацию 587,3 тыс. кв. метров жилья. Из них объекты индивидуального жилого строительства составляют 75,3 тыс. кв. метров, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Кудрово

По словам чиновника, плановые показатели по строительству жилья, установленные для региона Министерством строительства и ЖКХ РФ, выполнены почти на четверть.

В настоящее время в Ленобласти общая площадь возводимого жилья составляет 9,84 млн кв. метров, строительство идет на на 686 участках. Благодаря высоким темпам жилищного строительства, регион лидирует в РФ по показателю «ввод жилья на одного жителя» и входит в пятерку лидеров по объемам ввода.

«На территории региона создаются новые города, причем в некоторых из них еще пять-семь лет назад не было и тысячи постоянных жителей. Каждый такой новый город неизбежно проходит через болезни роста, связанные с первичной нехваткой социальных объектов, дорог и объектов инженерии», — сказал Михаил Москвин.

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Как сообщало ИА REGNUM, недавно поселок Мурино Всеволожского района, примыкающий к Петербургу с севера, был официально признан городом. Ранее статус городского поселения получил многоэтажный населенный пункт Кудрово к востоку от Петербурга.

По словам Москвина, в 2019 году в регионе планируется завершить строительство 34 социальных объектов. Всего по соглашениям с застройщиками «Социальные объекты в обмен на налоги» планируется построить еще 85 детских садов и 34 школы.

«Мы уверены, что через несколько лет существующий дефицит будет преодолен», — сказал областной чиновник.