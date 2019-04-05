Улан-Удэ, 5 апреля, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Драка профессора с журналистом в Бурятии не была бы столь интересным событием, если бы не повод. Почему бедственное состояние науки о сельском хозяйстве стало причиной состоявшейся «дуэли», рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Бадмаев.

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Профессор Лубсан Будажапов, побивший журналиста Буду Мунхоева, выразил таким образом свой отказ дать комментарий о предполагаемом нецелевом использовании земель, принадлежащих институту БурНИИ сельского хозяйства. Лубсан Будажапов является директором этого института, поэтому его точка зрения на использование земель, предназначенных для опытного хозяйства, под строительство кирпичного завода была бы квалифицированной и познавательной. Но не получив ее напрямую, можно небезосновательно предположить, что причина в самой ситуации с сельскохозяйственной наукой и сельским хозяйством в Бурятии.

Традиционно развитое в регионе овцеводство, к примеру, скатилось на уровень 1905 года по поголовью; вероятно, к цифрам того же года закономерно может устремиться и количество бурятских ученых, хотя, с точки зрения Будажапова, с наукой всё не так плохо:

«У меня целая школа научная, защищённые кандидаты, доктора наук, я выступаю на конференциях на иностранном языке», — заявил он.

Но по факту даже если вузам Бурятии и удастся подготовить новое поколение ученых, трудоустройство для них станет весьма затруднительным. Причина проста: крупные хозяйства и предприятия по обработке сельхозпродукции разрушены в 90-е, а новых так и не появилось.

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