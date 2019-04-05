Москва, 5 апреля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Шум, поднявший вокруг увольнения учительницы из-за фото в купальнике, и продолжение истории в виде подобных ей казусов заставляет задуматься — что же творится с российским обществом, если борьба за благопристойность приобретает столь уродливые формы. Об этом рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Казимир Малевич. Купальщицы

Министерство образования Алтайского края было вынуждено признать несправедливость увольнения преподавательницы Татьяны Кувшинниковой из-за фото в спортивном купальнике. История знает множество примеров, когда общество, пораженное пороком, насквозь пропитывалось ханжеством. Это и понятно — когда порок повсеместен, даже невинные высказывания или действия могут стать сигналом к травле. Так что поток пошлости и публичного оголения, льющийся на зрителя усилиями российского ТВ, предполагает такого рода эксцессы.

Истерящие по поводу «непристойности» фото у проруби в купальнике заявляют, что такие люди, как Татьяна Кувшинникова, «позорят педагогику». Но настоящий позор для российской педагогики состоит в уничтожении авторитета профессии тем же телевидением, нагнетающим образы порочных учителей. И нынешней системой, ставящей педагогов на большей части российской территории в унизительные условия выживания. И не только педагогов.

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