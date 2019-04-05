Сеул, 5 апреля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Южнокорейское правительство потребовало от уходящего со своего поста японского императора Акихито принести извинения. За что предлагается покаяться и почему требование Южной Кореи с точки зрения официального Токио невыполнимо, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Власти Южной Кореи потребовали извинений от имени японской нации перед женщинами, насильно отправленными в солдатские бордели во время Второй мировой войны. По данным ООН, систематическому изнасилованию подвергались около 200 тысяч женщин на оккупированных Японией территориях. Император — символ Японии, поэтому требования Сеула принести извинения адресованы именно ему. И здесь со стороны Японии имеют место препятствия идеологического свойства.

Попытки японского правительства под руководством Синдзо Абэ свести всю проблему к денежным компенсациям пострадавшим служат тому, чтобы вывести из-под удара священную фигуру императора. Абэ в глазах корейцев продолжает, таким образом, оставаться представителем правонационалистических сил, а именно их сопротивление и является камнем преткновения в данной ситуации. Можно ли заставить Японию признать свою вину и извиниться перед жертвами агрессии?

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