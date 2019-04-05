Иерусалим, 5 апреля, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп открыто гордится своими достижениями в поддержке Израиля. В чём взаимная выгода исключительно теплых отношений Израиля и Трампа, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Даже галстуки одинаковые

Следующим после признания Иерусалима столицей Израиля стал для Трампа шаг с признанием Голанских высот частью Израиля. Сам Израиль захватил Голаны в 1967 году во время Шестидневной войны, а в 1981 израильский кнессет принял закон, провозгласивший суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Совет Безопасности ООН осудил этот шаг в резолюции 497 от 17.12.1981.

Но нынешнему президенту США, видимо, позволено то, что запрещено ООН — что по вопросу столичного статуса Иерусалима, что по вопросу Голан: если речь идет об Израиле, Трамп согласен на многое. Мало того, для некоторых из его окружения обслуживание интересов Израиля видится чуть ли не сакральной миссией, чему подтверждением служит заявление госсекретаря США Майка Помпео, который назвал Трампа возможным спасителем еврейского народа, а его действия — «работой Господа».

Судя по всему, произраильское лобби в США обладает достаточным весом для того, чтобы помочь Трампу отбиться от преследующего его шквала разнообразных обвинений, иначе как он до сих пор успешно избегал импичмента? И хотя эта мысль для кого-то, возможно, слегка попахивает конспирологией, рациональное зерно в ней очевидно.

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