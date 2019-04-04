Турин, Италия, 4 апреля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» подписал новый контракт с нападающим Марио Манджукичем. Об этом 4 апреля сообщается на сайте клуба.

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Отмечается, что новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила €21 млн.

В составе «Ювентуса» Манджукич три раза становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Кубок Италии. Всего он провёл за итальянский клуб 159 матчей и забил 43 гола.