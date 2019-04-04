Москва, 4 апреля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Угроза взрыва в торговом комплексе «Садовод», расположенном на юго-востоке Москвы, не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов обследовали здание рынка и прилегающую территорию, однако никаких опасных предметов и взрывных устройств обнаружено не было.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

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«Проверку в ТК «Садовод» завершили, всё чисто», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.

Напомним, сообщение о заложенной бомбе в торговом комплексе «Садовод», расположенном на МКАД, поступило сотрудникам правоохранительных органов по электронной почте сегодня, 4 апреля. После этого стражи порядка начали проверку. К рынку подъехали дополнительные наряды милиции, пожарные и бригады скорой помощи. Помещение на наличие взрывчатки проверяли кинологи.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня эвакуация из-за угрозы взрыва также проводилась и на Казанском вокзале в Москве. Неизвестный сообщил о минировании одного из подъездов вокзала.