Ярославль, 4 апреля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Роман Васильев вымогал взятку у подрядчика объекта, расположенного на территории Ростовского кремля в Ростове Великом. Об этом сообщает информационный портал Yarnews.

Yarregion.ru Конюшенный двор в Ростове

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Васильев был задержан в январе за вымогательство 725 тысяч рублей у учредителя компании, занимающейся реставрацией объекта культурного наследия. Передача муляжа проходила под контролем правоохранительных органов.

Как выяснилось, чиновник хотел получить деньги за согласование акта приемки выполненных работ. Суд над экс-чиновником начнется 15 апреля.