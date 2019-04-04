Москва, 5 апреля, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Вместо того, чтобы побеждать в справедливом соревновании, современные США вот уже долгие годы исповедуют принцип «создай у соседа кризис — и помоги его устранить к собственной выгоде». Принцип этот унаследован Штатами еще от Британской империи, которая ставила себе на службу и разбойников, и пиратов, и прочих специалистов по созданию условий для «антикризисного управления». Как переломить наследие конца ХХ века, оставившее Россию в круге недоброжелателей, наработанных Штатами по этой схеме, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Выбор

Элиты, пришедшие к власти после развала социалистической системы в окружающих Россию странах, трусливы и не уверены в себе, поэтому столь высокую эффективность показывает применяемая к ним стратегия — управлять можно даже не через кризис, а через создание и поддержание угрозы. В том числе и для личных состояний элитариев. Что же касается самой России, то ей, для избегания подобной ловушки, приходится пребывать в состоянии внутренней войны элит — которая, конечно, не добавляет государству эффективности, отнимая время и ресурсы.

С таким положением удержать в своей сфере влияния даже бывшие советские республики становится весьма затруднительным. Возможно, первым шагом, демонстрирующим новую российскую эффективность, станет резонансное выступление нового посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича. Так или иначе, сама международная обстановка выталкивает Россию в необходимость принимать эффективные меры по возвращению себе глобального влияния.

Читайте статью Как России вернуть глобальное влияние и другие публикации Александра Халдея.