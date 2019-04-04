Дамаск, 4 апреля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Сирийская арабская армия 3 апреля нанесла массированные удары по позициям джихадистов на северо-востоке провинции Латакия. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

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В ходе обстрела подразделения 4-й танковой дивизии САА использовали как артиллерию, так и ракеты класса «земля-земля». Под удары попали позиции террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ключевом городе Каббани в районе Джебель-Аль-Акрад в провинции Латакия.

Более часа обстрелу подвергались Каббани и прилегающие к нему вершины холмов. В результате огневого воздействия был нанесен серьезный ущерб оборонительным сооружениям джихадистов.

Несколько дней назад исламисты атаковали позиции сирийской армии с помощью вооруженных БПЛА. Один из беспилотников удалось сбить до подлета к позициям.

В этот же день, 3 апреля, ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб. ИА REGNUM уже сообщало об этом.