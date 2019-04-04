Омск, 4 апреля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. В Омской области умерла пациентка больницы, которой несколько раз ставили неверный диагноз. Женщину лечили от пневмонии, бронхита и астмы. А скончалась она от внезапной остановки сердца, имея предварительный диагноз «злокачественная опухоль четвертой стадии неуточненной локализации».

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины. XIX

Татьяне К. было 52 года. Перед смертью она являлась пациенткой торакального отделения онкологического диспансера. 9 марта 2019 года женщине резко стало плохо. Её экстренно увезли в реанимацию, однако спасти не смогли. Непосредственной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

«От вскрытия семья отказалась, лишившись возможности уточнить диагноз. На этом с медицинской точки зрения была бы поставлена точка — если бы не скандал, который подняла дочь умершей Екатерина, доставившая врачам едва ли не больше хлопот, чем быстро угасавшая в отделении пациентка», — передаёт омский портал «Город55».

До этого, 8 марта, дочь пришла к матери и обнаружила её в неприбранной постели с кислородной трубкой. Женщина с трудом могла сидеть и испытывала постоянные боли. Персонала поблизости не было. Дочь Татьяны К. утверждает, что за её матерью не ухаживали.

В итоге лечащий врач посоветовал поставить пациентке укол обезболивающего, который, впрочем, не помог. Женщина просила о помощи, и врач заявил, что ей поставят ещё один укол. Дочь попросили уйти, поскольку закончилось время посещения.

Дочь умершей утверждает, что врач на вопрос, почему её мать не лечат («чего тянете»), ответил следующим образом:

«Мы не знаем, от чего ее лечить».

В онкодиспансер Татьяна К. попала 6 февраля. После того, как ей поставили несколько неверных диагнозов в Нововаршавской ЦРБ и платном омском медцентре.

В ЦРБ, куда она обратилась в ноябре с жалобами на ноющую боль в левом боку в области сердца, женщину 11 дней лечили от пневмонии левого лёгкого. В платном омском медцентре пульмонолог прописал ей сильнейшие антибиотики, однако состояние только ухудшалось.

Пациентка вернулась в райцентр и попросила у терапевта направление в областную клиническую больницу. В направлении ей отказали, зато поставили новый диагноз — «хронический бронхит». Женщине становилось хуже, она обратилась к другому терапевту. На этот раз её начали лечить от бронхиальной астмы.

В январе, находясь в Омске, Татьяна К. попала на скорой в больницу, где ей диагностировали рак второй стадии и направили в диспансер.

Дочь Татьяны К. рассказывает, что её мать три месяца лечили не от тех болезней. В онкодиспансере ей назначили серию исследований и анализов, однако исследования ясности не внесли.

Тем временем женщине становилось всё хуже, она потеряла 15 кг, так как совсем не ела. На очередном консилиуме решено было сделать ей диагностическую операцию. Дочь утверждает, что операция прошла неудачно, её делали «почти наживую», опасаясь, что больная не выдержит анестезии.

«Операция была без наркоза и длилась около полутора часов, при операции врач упустил сосуд, и мама потеряла много крови. После должны были делать переливание, но его никто так и не сделал», — говорит Екатерина.

Женщина продолжала умирать, но до подтверждения диагноза о химиотерапии не могло быть и речи.

«Я вижу, что у вашей мамы рак четвёртой стадии, но мы не знаем, чего», — так, утверждает дочь умершей, ей говорили медики.

Гистология, подтвердившая худшие опасения, пришла за три дня до смерти. Какой орган поражён, выяснить так и не удалось. Консилиум по выбору метода химиотерапии назначили на 11 марта, но пациентка до этого дня не дожила.

Девушка уверена, что её матери своевременно не оказали помощь. Кроме того, она считает, что летальный исход ускорил болевой шок при диагностической операции. Насторожили дочь умершей и имеющиеся медицинские документы, в которых якобы было указано, что по всему телу имеются метастазы:

«Но за несколько дней до смерти врачи говорили, что их не видели, — поэтому и была отложена химиотерапия».

Также девушка утверждает, что её попросили «не обращаться в прессу». В настоящее время она готовится обратиться в суд.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в министерство здравоохранения Омской области.

«В отношении подведомственных министерству учреждений здравоохранения «Нововаршавская ЦРБ» и «Клинический онкологический диспансер» будет проведён ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Результаты данного мероприятия будут примерно к концу апреля. Но прокомментировать мы сможем только качество и доступность оказания медицинской помощи. Информацию, которая содержит врачебную тайну, мы комментировать не сможем», — сказали ИА REGNUM в пресс-службе областного минздрава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае девочку, больную раком, более шести лет лечили от простуды. Правозащитники помогли через суд взыскать с больницы более одного миллиона рублей моральной компенсации в пользу больного ребёнка, однако драгоценное время было упущено.

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