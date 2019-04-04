Вашингтон, 5 апреля, 2019, 00:46 — ИА Регнум. Китай долгое время воспринимался в качестве поставщика ширпотреба, но никак не высокотехнологичной продукции. К чему такая ошибка в представлениях может привести, ярко показал доклад минобороны США о ситуации с ключевыми поставками. Почему ответственные лица попались на собственную удочку, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов Китай и США

В погоне за прибылью корпорации Запада безудержно индустриализировали Китай, рассматривая его экономику лишь как источник дивидендов для себя. Похоже, что и китайские товарищи поддерживали в своих западных партнерах эту иллюзию, а сами тем временем осваивали всё более наукоёмкие процессы. Ассортимент и качество поставляемых Китаем товаров увеличивались, и к настоящему моменту, когда США пытаются выровнять дисбаланс поставок, справиться с возросшей зависимостью уже крайне сложно.

Китай поставляет огромное количество товаров, от которых зависит не только функционирование американской экономики, но и ее стратегического сектора, связанного с обороной. Эксперты минобороны США назвали более трехсот ключевых наименований продукции, без которых непредставима нормальная деятельность американских вооруженных сил. В свое время, что интересно, США применили метод технологической зависимости для достижения легкой победы над Ираком, когда во время операции «Буря в пустыне» две трети боевых самолетов Ирака не смогли взлететь из-за технологических закладок американского и европейского происхождения. Та же эпидемия поразила иракское ПВО и даже оборудование управления войсками.

Теперь США внезапно осознали, что в похожую ситуацию их поставил Китай. Причем китайский ответ может быть не столь технологически изощрен, но крайне эффективен.

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