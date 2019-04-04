Москва, 4 апреля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Три гидрогенератора для реконструкции на Майнской ГЭС изготовят специалисты новосибирского завода «Элсиб», сообщает 4 апреля пресс-служба компании «РусГидро».

Сайга20К Майнская ГЭС

Майнская ГЭС установленной мощностью 321 МВт находится ниже крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС — и выполняет функции ее контррегулятора. Таким образом, смена режима на основной станции может выполняться без последствий для водопользователей, расположенных ниже по течению.

Модернизация оборудования будет выполнена в соответствии с программой комплексной модернизации генерирующих объектов «РусГидро». Первый гидроагрегат Майнской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году и к настоящему времени выработал свой ресурс.

Сейчас стороны завершают согласование технического проекта. Пуск первого обновленного гидроагрегата станции намечен на конец 2021 года, завершить замену гидроагрегатов планируется в 2023 году.

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