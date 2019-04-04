Москва, 4 апреля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Введение материнского капитала на первого ребенка — мера, конечно, хорошая, но недостаточная для значительной помощи семьям с детьми в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Константин Савицкий. Отец (фрагмент). 1896

«В приоритетных планах на развитие России до 2024 года вопрос демографии и, в частности, роста рождаемости, обсуждался, и формулировка по национальной программе развития звучит таким образом: «необходимо увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7».

Так, в 2018 году он колебался около 1,5−1,6, и в целом тенденция сохраняется восходящей с 2000-х годов. То есть задача государства сейчас не в том, чтобы стимулировать бум рождаемости, а не ухудшать положение население до того уровня, чтоб этот коэффициент начал падать», — пояснила эксперт.

Возможно, что в нынешних условиях экономического развития страны дополнительная налоговая нагрузка на население, которую будут оправдывать «необходимыми реформами по выплатам на первенца», не совсем логична. А в итоге, все это прекрасно понимают, финансовые средства для реализации этой инициативы переложат на работающую часть населения.

«Формально на текущий момент, например, затраты на второго ребёнка в семье со стороны государства присутствуют, но по факту этих сумм, учитывая инфляцию и стоимость продуктов питания, совершенно недостаточно ни на что. То есть формальное решение о финансовой помощи на первенца в рамках государственных затрат будет значительным, а для населения России эти суммы будут мизерными», — считает Сальникова.

Как сообщало ИА REGNUM, замправительства РФ Татьяна Голикова в эфире телепередачи «60 минут» заявила, что не исключает, что материнский капитал в будущем будут выдавать при рождении первого ребёнка.

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