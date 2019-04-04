Вашингтон, 4 апреля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Каждый пятый гражданин России покинул бы страну и уехал за рубеж, если бы у него появилась такая возможность. Об этом свидетельствуют данные опроса международной компании Gallup за 2018 год.

Дарья Драй ИА REGNUM С чемоданом

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Согласно результатам исследования, эмигрировать из России на постоянное место жительства в другую страну готовы 20% опрошенных. Это на 3% больше, чем в 2017 году. Отмечается, что такой показатель является рекордно высоким с 2007 года. Больше всего желающих остаться жить в России было в 2014 году. Тогда эмигрировать хотели всего 7% респондентов.

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Большая часть желающих уехать из России — это респонденты в возрасте от 15 до 49 лет. Таких 44%. Среди тех, кому от 30 до 45 лет, покинуть страну готовы 22%. Меньше всего к переезду из России готовы участники опроса в возрастной категории от 46 до 60 лет — 9%.

Самым желанным местом для эмиграции респонденты называли страны Евросоюза (40%). В их числе Германия (15%) и Франция (4%). Вторыми по популярности оказались США (12%).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, опубликованного «Левада-центром» в феврале 2019 года, число желающих эмигрировать из РФ в последнее время не меняется и составляет 17% всех опрошенных. Меньше всего хотят покинуть Родину люди старшего поколения (более 55 лет). Об этом заявили лишь 5% граждан. Больше всего желающих (41%) уехать из России за границу на постоянное место жительства среди молодых людей (18−24 года).