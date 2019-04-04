Евпатория, Крым, 4 апреля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. После задержания мэра Евпатории Андрея Филонова администрацией города руководит его первый заместитель Кирилл Вавренюк. Об этом ИА REGNUM 4 апреля сообщили в городском совете Евпатории.

Борис Мавлютов Евпатория. Пляж

«При отсутствии главы администрации на месте обязанности исполняет его первый зам, решение об увольнении Филонова с должности главы администрации может быть принято только после вынесения приговора суда. Других оснований для этого нет», — отметили в горсовете.

По информации из открытых источников, Кирилл Вавренюк родился 22 октября 1981 года во Львове, с 1982 года проживает в Крыму. В 2004 году окончил Национальную юридическую Академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста. С 2004 по 2010 гг. работал в органах прокуратуры города Симферополя и в прокуратуре Автономной Республики Крым. В 2010—2014 гг. — прокурор города Евпатории.

Позже занимал должности прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым, управления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РК, исполнял обязанности заместителя прокурора Железнодорожного района Симферополя и прокурора Бахчисарайского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело за превышение полномочий с тяжкими последствиями.