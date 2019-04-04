Сеул, 4 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Южной Кореи получили два новых самолета пятого поколения F-35A. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Управления оборонных закупок (DAPA).

MSgt John Nimmo Sr F-35

Истребители были доставлены еще 29 марта на борту транспортного самолёта, вылетевшего ранее с базы ВВС в Аризоне, США. F-35A разместятся на авиабазе Чхонджу в 140 километрах от Сеула. Всего до конца 2019 года ВВС Южной Кореи получат ещё два самолёта данной модели. Таким образом, общее число F-35A достигнет десяти единиц.

Контракт на поставку самолётов был заключён ещё в 2014 году и предусматривает производство американкой корпорацией Lockheed Martin 40 машин до 2021 года; сумма сделки составляет 6,5 миллиардов долларов. Ожидается, что новейшие самолёты пятого поколения станут основой ВВС Южной Кореи и заменят устаревающие самолёты KF-16.

Впрочем, эксперты предупреждают, что закупка Сеулом американских самолётов может быть негативно воспринята на Севере и привести к росту напряженности на полуострове.