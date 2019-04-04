Екатеринбург, 4 апреля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области увеличилась разница между средними зарплатами власть имущих и простых граждан. Свежие цифры опубликовал Свердловскстат.

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

Если в 2017 году средний представитель власти отличался от простого человека на 12,2 тысячи рублей, то сейчас — на 13,4 тысячи. Средняя зарплата у власть имущих сейчас составляет 50 тысяч 935 рублей (против 46 500 рублей в 2017 году), а у обычного жителя — 37 тысяч 500 рублей (против 34 тысяч 300 рублей в 2017 году).

Как оказалось, больше всего в регионе из властей зарабатывают депутаты (те из них, кто получает зарплату). В среднем парламентариям достаётся 72 тысячи 899 рублей в месяц. Меньше них зарабатывают работники судебной власти и прокуратуры (65 тысяч 859 рублей), ещё меньше — чиновники из региональных структур власти (53 тысячи 740 рублей). Федеральные госслужащие получают в среднем 49 тысяч 270 рублей. А вот «муниципалы» зарабатывают «скромные» 40 тысяч 73 рубля.

Напомним, 19 марта 2019 года первый замглавы Министерства финансов России Татьяна Нестеренко анонсировала грядущую оптимизацию чиновничества с 2020 года. Власть предержащих станет меньше, но работать и получать они станут больше.