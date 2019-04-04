Киев, 4 апреля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Парламент Украины сократит президентские полномочия, если президентские выборы выиграет шоумен Владимир Зеленский. Об этом 4 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

По его словам, Украина перейдет к немецкой модели формы правления государства, с расширенными полномочиями премьер-министра.

«В случае избрания такой довольно спорной личности, как Владимир Зеленский, парламент примет решение об урезании полномочий президента. Таким образом, начнется стремительное движение не в сторону президентско-парламентской республики, а фактически к немецкому варианту управления государством. Когда намного больше полномочий имеет премьер-министр, а президент больше выполняет представительские функции», — сказал Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов голосования на президентских выборах. Лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский.

За него проголосовали 30,24% избирателей. На втором месте— действующий президент Украины Пётр Порошенко с 15,95%. На третьемместе— лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,4%. На четвертомместе— внефракционный нардеп, основатель «Оппозиционной платформы— За жизнь» Юрий Бойко с 11,67%, на пятом —экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 6,91%. Явка избирателей превысила 60%.